Simone Iaquinta al gran finale della Carrera Cup Italia. Torna a Monza nel tempo della velocità

CASTROVILLARI (CS) – Si chiude nel segno della passione e della velocità la stagione 2025 di Simone Iaquinta, che nel weekend del 26 ottobre tornerà protagonista sul leggendario Autodromo Nazionale di Monza per l’ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia.

Il pilota cosetino, già due volte campione del monomarca tricolore, si schiererà al via con la sua Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli del team Prima Ghinzani Motorsport – Centri Porsche di Milano, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi un’annata intensa e ricca di soddisfazioni.

Simone Iaquinta e quel feeling speciale con Monza

Monza, il “Tempio della Velocità”, rappresenta per Iaquinta un circuito speciale, teatro di alcune delle sue vittorie più belle e di duelli memorabili anche a livello internazionale nella Porsche Supercup. Dopo le ottime prestazioni mostrate a Misano, dove ha conquistato la pole position, e al Mugello, il driver di Castrovillari punta a un nuovo exploit per salutare la stagione con un risultato di prestigio.

“Una pista pista che conosco bene e dove sono sempre stato veloce”

“Speriamo di riuscire ad andare forte fin dal via delle prove – ha dichiarato Iaquinta alla vigilia della finalissima. Monza è una pista che conosco bene e dove sono sempre stato veloce. A ottobre però le condizioni sono diverse: la pista è più fredda, le frenate e i cordoli si affrontano in modo differente e questo può fare la differenza. Lavoreremo con la squadra per trovare la messa a punto perfetta e chiudere al meglio l’anno”.

Il programma del weekend scatterà venerdì 24 ottobre alle 15:25 con l’unica sessione di prove libere, seguita sabato dalle qualifiche (ore 10:00) e da gara 1 alle 15:10. Domenica spazio alla gara 2, in programma alle 12:30, che assegnerà gli ultimi punti della stagione.

Entrambe le gare dureranno 30 minuti + 1 giro e saranno trasmesse in diretta su DAZN (tra i contenuti gratuiti, previa registrazione) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.