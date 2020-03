Nodi al pettine

Se serviva un Virus ed una conseguente Pandemia beh… ci siamo!

Andiamo per ordine e per definizione… tutto quel “mondo” che sta al di sopra della nostra testa, per tutelarci, per salvaguardare la nostra salute, i nostri diritti… la vita… la nostra quotidiana esistenza eccolo qua:

OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità: Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità” (il tutto tratto dalla pagina ufficiale who.int).

UE – Unione Europea: obiettivi e valori dell’UE? Promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini offrire libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne favorire lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia di mercato altamente competitiva, con la piena occupazione e il progresso sociale, e la protezione dell’ambiente lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione promuovere il progresso scientifico e tecnologico rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica istituire un’Unione economica e monetaria con l’euro come moneta unica. I valori dell’UE sono condivisi dagli Stati membri in una società in cui prevalgono l’inclusione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non discriminazione.

Questi valori sono parte integrante del nostro modo di vivere europeo:

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata e tutelata e costituisce la base stessa dei diritti fondamentali

Libertà

La libertà di movimento conferisce ai cittadini il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione europea. Le libertà individuali, quali il rispetto della vita privata, la libertà di pensiero, di religione, di riunione, di espressione e di informazione, sono tutelate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Democrazia

Il funzionamento dell’UE si fonda sulla democrazia rappresentativa. Essere cittadino europeo significa anche godere di diritti politici. Ogni cittadino adulto dell’UE ha il diritto di eleggibilità e di voto alle elezioni del Parlamento europeo. I cittadini dell’UE hanno il diritto di candidarsi e di votare nel loro paese di residenza o in quello di origine.

Uguaglianza

Uguaglianza significa riconoscere a tutti i cittadini gli stessi diritti davanti alla legge. Il principio della parità tra uomo e donna è alla base di tutte le politiche europee, ed è l’elemento su cui si fonda l’integrazione europea. Si applica in tutti i settori. Il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro fu inscritto nel trattato del 1957. Anche se le diseguaglianze persistono, l’UE ha compiuto notevoli progressi.

Stato di diritto

L’Unione europea si fonda sul principio dello Stato di diritto. Tutti i suoi poteri riposano cioè su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti dai paesi membri. Il diritto e la giustizia sono tutelati da una magistratura indipendente. I paesi membri hanno conferito alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza di pronunciarsi in maniera definitiva e tutti devono rispettare le sentenze emesse.

Diritti umani

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela i diritti umani, fra cui il diritto a non subire discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di accesso alla giustizia.

Nel 2012 l’UE ha vinto il premio Nobel per la pace per aver contribuito alla pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Europa. (il tutto tratto dalla pagina ufficiale europa.eu);

ITALIA – Repubblica Italiana: “La salute dei cittadini è trattata dall’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Volevo quindi ringraziare l’O.M.S. tutta, l’Unione Europea tutta in particolar modo Angela Merkel e Jean Michel Frederic Macron per la disponibilità, l’umanità e la vicinanza, un ringraziamento non solo all’attuale Governo Italiano, ma a tutti i rappresentanti politici dei vari partiti e movimenti che in questi anni hanno tagliato la Sanità pubblica e i posti letto… insomma un bel GRAZIE ci sta tutto!!!… perché come il crollo del Muro di Berlino ha cambiato il Mondo… anche un Virus ci regalerà un nuovo Mondo.

Bene ora ditemi, immaginando una Piramide, e noi comuni mortali cittadini alla base della stessa, se non siamo “gestiti” nella nostra sicurezza di vita da incapaci.

Mediocri e bruocrati?!… e come direbbe il grande Totò… ehodettotutto.com!!!!!… tutti i nodi vengono al pettine… prima poi!