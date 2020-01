Le Tavole della Calabria

Imperversa la campagna elettorale in Calabria… slogan, motti, promesse e hit musicali

Oggi vorrei dare un consiglio ai candidati, anzi dieci consigli da attuare affinché la nostra Terra diventi “opportunità” e non “opportunismo”

1) Rinunciate ai voti “sporchi” così sarete liberi;

2) Pensate ai calabresi e non agli “amici”;

3) Fate entrate la nostra Regione in Europa… perché l’Europa ed esser Europeo esistono;

4) Date il “Pane” a tutti e nessuno morirà di fame;

5) Fate un cambiamento… e cambiate i Dirigenti Dinosauri che muovono i fili fin dai tempi dell’ Indipendenza;

6) Pensate al Turismo e all’Agricoltura non per i Fondi UE, ma come possibilità;

7) Costruite strade in Terra e in Cielo affinché la nostra Regione non sia isolata e desolata;

8) Mettete un autografo su i mille prodotti calabresi affinché diventi un prodotto di élite;

9) Date esempi di Civiltà e Onestà;

10) Caricatevi sulle spalle l’Orgoglio di questa Terra e di questo Popolo…

facile.it!!!!!… a voi… Mino Reitano… uno che sapeva cosa fosse l’Amore per la sua Terra