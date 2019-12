Anno Nuovo… vita vecchia

Un nuovo anno rappresenta sempre una nuova partenza… uno stimolo diverso… il lancio di buoni propositi

Cambiamenti drastici o comunque cambiamenti. Tranne nella nostra Terra!… solo così si giustifica l’arretratezza socioculturale e politicoeconomica… arretratezza che aumenta considerevolmente la sua forbice nonostante i tempi moderni.

In Calabria di moderno non abbiamo nulla e la Politica fa quel che vuole grazie anche all’impotenza delle segreterie centrali che “lasciano fare e scegliere”… segno che della Calabria non interessa nessuno. Siamo una regione isolata e saremo sempre più isolati… quello che si sta compiendo in questi giorni di campagna elettorale è l’ennesimo schiaffo ai calabresi… dopo l’umiliazione rimane la rassegnazione…. auguri.it!!!!!…