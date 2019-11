Cercasi candidati

La crisi dei Partiti e delle idee… la Politica del “tentare a fare”… sono cose che in Italia sentiamo dai tempi di Garibaldi… oggi più che mai!

Tutti cercano qualcuno da candidare eppure prima, nei vari schieramenti, tra autoproclamazioni e finte investiture, c’era una sorta di esubero. Sembra siano partiti i casting in tutti i partiti… la parola d’ordine è “un candidato della società civile“… ma i casting si sa… offrono anche le loro fregature.

Tutto sembra apparentemente fermo invece l’attività di ricerca è frenetica… si cerca nell’imprenditoria, nella cultura… nelle Istituzioni… ma al momento… nulla!… che la montagna possa partorire il classico topolino è più che possibilità… centrodestra, centrosinistra, M5S… sono al palo… come al palo rimangono i programmi… i programmi non per rilanciare una regione come la Calabria, ma per salvare una regione come la Calabria.

Una Calabria che in questi giorni affonda nella pioggia… una Calabria poco Italia e senza dubbio non europea.

Nel frattempo cercate… tanto qui piove sempre… anche quando c’è il Sole!… ecco come funzionano i casting… alpeggiononcemaifine.it!!!!!…