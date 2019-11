Capodanno a Ginevra… ops!

È ufficiale!… e noi siamo i primi a pubblicare la notizia del programma della notte di Fine Anno…

“Per festeggiare Capodanno, la città di Ginevra invita tutti a riunirsi nel centro della città. Attraverso un programma musicale aperto, festivo, inclusivo e danzante, la notte di San Silvestro sarà davvero un evento di condivisione e incontro per tutti. Il formato rimane lo stesso degli anni precedenti:

– Concerti dal vivo e DJ su 3 palchi dalle 21:00 alle 03:00

– Bar e foodtrucks

– Fuochi d’artificio, offerti dal Grand Hôtel Kempinski, sparato nel mezzo del lago a mezzanotte!”…

Nemmeno il dissesto ha fermato la macchina da guerra organizzativa per regalare ai ginevrino una notte da Sogno. Ancora una volta la giunta comunale di Ginevra, con il supporto costruttivo della Minoranza tutta, è riuscita a mettere in piedi uno spettacolo all’altezza della situazione.

Si prevedono arrivi da tutti i cantoni e non. Non rimane che divertirci… nel frattempo vi regaliamo le immagini della nostra bellissima città… Ops!… ci informano che abbiamo fatto un pò di confusione… la geografia non è un’opinione!… capodannops.it!!!!!…