Politica da Bar

Negli ultimi giorni a Cosenza abbiamo scoperto che tra i banchi del Consiglio siedono anche dei consiglieri di opposizione

Merce veramente rara… che addirittura si incontreranno in un noto Bar cittadino per far mancare il numero legale. Maligni e buontemponi immaginano già vassoi di cornetti, bombe straripanti di crema e cioccolato, caffè e cappuccini a fiumi… insomma una colazione con i fiocchi. Sembra una barzelletta… invece a Cosenza funziona così!…

Non sappiamo quel che succederà, forse nemmeno catalizza la nostra attenzione perché il danno alla Città ed ai Cittadini è stato già fatto. Una cosa la voglio dire… le battaglie si combattono sul campo e al fianco della gente… non dai tavolini di un bar… soprattutto in tutto questo tempo cari consiglieri di opposizione dove eravate?!... buoncaffeatutti.it!