… Perché no!

Vengo anch’io no tu no… vengo anch’io no tu no… sono giorni, mesi che i due candidati presidenti virtuali e autoproclamati si sentono sbattere la porta in faccia con uno squillante, secco e perentorio NO!

I No che vengono dal centrodestra e dal PD sono pesanti… sono NO ufficiali che vengono da lontano e da vicino… NO categorici… tanto categorici che non sanno più come dirlo… rimangono i disegnini! C’è chi tira in ballo lotte fratricide con eminenti nomi della Magistratura… chi cerca dentro casa un parente o simil parente da presentare a tutti i costi.

Insomma prima il Candidato e poi i calabresi e la Calabria… la solita storia di Potere e Arroganza. I vecchi saggi recitavano che nella Vita ciò che semini, raccogli… forse è arrivato il momento che qualcuno capisca… in ogni caso è NO!

Disco popopooò con il NO più bello della musica italiana con il Dott. Enzo Jannacci… consiglio… provateacandidarvinelcondominio.it!!!!!…