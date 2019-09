The Muppet Calabria Show

In questi giorni ho cercato di fare chiarezza nella mia mente sul possibile scenario elettorale regionale calabrese. Ecco il riepilogo tortuoso…

Occhiuto si è autocandidato per rappresentare il centrodestra, pura e solitaria espressione di Forza Italia, o meglio, di ciò che rimane di Forza Italia… ma nel centrodestra “comanda” la Lega di Salvini. Cosa deciderĂ il Matteo padano… accettare la candidatura del Sindaco dei concerti e degli eventi, quindi “ingoiare” il rospo, o lanciare un candidato nuovo e mai nominato?!… Nel PD il commissario regionale Graziano ha ufficializzato, bollato, certificato, autenticato la non candidatura del Presidente uscente… troppo rischioso per se stessi e per gli altri presentare Oliverio… rimangono caselle disponibili… magari una candidatura da Italia Viva, o con il nuovo partito di Greta Thunberg Salviamo il Pianeta.

Cinquestelle alla finestra o meglio dire alla porta dopo le lotte intestine e gli addii verso altri lidi… insomma nonostante Mahmood, Occhiuto non sembra avere certezze… Oliverio sfrattato dal suo partito cerca casa… i Cinquestelle arrancano. Una soluzione “all’italiana ” potrebbe essere una grande ammucchiata di finte liste civiche per nascondere partiti e correnti… insomma un pastrocchio!… che la Calabria fosse uno Show nessun dubbio… ora nessun dubbio nemmeno che lo Show… è fatto con i pupazzi…

Per far contento il Sindaco di Cosenza disco popopooòò di oggi con Mahmood… a proposito ma su Via Caloprese tutto bene?!… cosipercuriositĂ .it!!!!!…