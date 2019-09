Un’Estate fa… giĂ … sembra proprio un’estate fa… ma questa è stata un’estate strana, bizzarra… quasi dispettosa.

Le liti isteriche tra Di Maio e Salvini per passare da un governo giallo verde ad un governo giallo rosso… il Buono ed il Bello del Sindaco di Cosenza candidato alle prossime regionali… il braccio di ferro tra l’attuale Presidente della Regione Calabria Mario Gerardo Oliverio ed il PD per una autocandidatura “scomoda” per tanti “sconveniente” per tutti…

Il bicchiere di Mar Tirreno al 100% bevuto dal Sindaco di Diamante “Mago” Magorno per testimoniare il mare pulito… Sarri che vĂ ad allenare gli odiati bianconeri di Torino, Nicola Morra che si trova alleato di Enza Bruno Bossio, Porti aperti, Porti chiusi… mentre in Calabria si muore ancora in Ospedale… magari per un parto!….

Estate strana, bizzarra… diversa dalle solite, un’Estate che lascia cicatrici profonde in una Terra dove le cicatrici superano con facilitĂ le poche vie di comunicazione “civili”. Mare sporco, Mare da Bere… Montagna meravigliosa, Montagna Sporca… insomma la Calabria anche in questo 2019 brucia le sue innumerevoli potenzialitĂ perdendosi dietro le negligenze e mediocritĂ di un Potere Politico fine a se stesso, che soffoca ogni crescita ed ogni sviluppo. Un’Estate che segna un passaggio obbligato verso la vicina competizione elettorale regionale… ma i segnali che arrivano non sono per niente buoni e belli, come direbbe qualcuno.

Alla fine di ogni Estate, il bambino Stefano, dal finestrino dell’auto di famiglia, con un filo di voce, salutava con tristezza: “ciao Mare…”… oggi l’Uomo Stefano saluta, tristemente la sua Terra… ciao Calabria… quella Calabria che solo Leonida Repaci ha saputo descrivere… quella Calabria che sembrava leggenda e passato non è altro che la Calabria di oggi… ferma nel tempo… mentre il Pianeta gira e l’Uomo si evolve.

Disco popopooooò… perchĂ© sembra un’Estate fa, ma in realtà è solo ieri… calabriamara.it!!!!!…