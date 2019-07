Autovelox vs Chuck Norris

Oramai tutti “fanno cassa”… soprattutto alcuni comuni.

Da mare e monti tra autovelox fissi e pattuglie celate tra cespugli e alberi arrivare alla metà desiderata è un’impresa… ed a volte costa più del dovuto. Tratti “magici” famosi pronti a flashare… Trebisacce, Guardia Piemontese, Belvedere Marittimo, strada per la Sila… Longobardi, San Fili… insomma i punti per essere immortalato sono tanti.

Quello che colpisce che pur conoscendo a memoria ogni “flash” molti conducenti rallentano già dal cortile sotto casa. Magari si sta in fila civilmente con la propria auto ad andatura normale e secondo il codice della strada… quando poi sei costretto ad inchiodare perché qualcuno, per paura dell’auotvelox procede più o meno a diciotto/venti chilometri orari… ma non in prossimità dell’autovelox… ma da casa sua!…

Allora lì vorresti essere Chuck Norris in Delta Force ed avere una moto accessoriata con razzi… pronti a colpire.

Giusto fare la multa a chi non rispetta le regole… ma non si può camminare a venti!!!!!… e nella tua testa spera (in) Dio… che il limite non sia a venti!!!!!…