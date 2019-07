Welcome to Palazzo dei Bruzi

Benvenuti al Comune di Cosenza cari Dirigenti… nuovi Dirigenti vincitori di normale, normalissimo concorso pubblico… strano!

Beh, alla fine ci son voluti nove anni per l’assunzione e per il giusto e meritato riconoscimento… ma del resto la Calabria, nota Terra Promessa 2.0, i passaggi giudiziari occupano tempi biblici. A Voi buon lavoro e grazie per aver vinto una battaglia di LibertĂ … meritate una medaglia al valore oltre al posto conquistato meritatamente.

Il vostro sacrificio, ed oggi successo, apre nuovo scenari e nuove speranze, in una Terra dove di solito le speranze nemmeno nascono. Spero soltanto che non siate vicini alla famosa “quota 100”… perchĂ© appena entrati rischiereste la pensione… e non per vostra colpa.

Se nessuno o pochi vi hanno dato il “benvenuto” a Palazzo dei Bruzi, io lo faccio con vero piacere e soddisfazione… con l’orgoglio dell’OnestĂ . Una brutta… una ennesima drammatica e comica telenovela in salsa cosentina consumata sulla pelle della gente… ma meglio tardi che mai!

Per voi è per gli onesti… un pezzo house firmato Gino Latino (Jovanotti camuffato)… welcometopalazzodeibruzi.it!!!!!…