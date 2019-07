Decoro urbano… estivo

Con l’arrivo del gran caldo l’amministrazione comunale di Cosenza, attraverso il lungo braccio di controllo del “Decoro urbano”, ha emanato un nuovo regolamento…

Non per i rifiuti, non per lo smaltimento speciale, non per la situazione stradale… bensì il vero e proprio “Decoro” della persona in ogni luogo pubblico della nostra città . Il tutto si è reso necessario per le evidenti situazioni “incontrollate” e diventate ora , per forza di cose “gestibili” grazie all’intervento dell’amministrazione comunale. I passi più importanti e significativi sono i seguenti, nel preciso ordine di gravità di decoro: assolutamente vietato per le persone di sesso maschile indossare sandali di vero cuoio e pelle con relativo calzino bianco di spugna.

Tale uso è consentito solo se residenti in Germania.

È assolutamente vietato circolare in città con infradito… compresi i seguenti noti marchi: Havaianas e Ipanema.

La nuova regolamentazione si basa sul fatto che la spiaggia più vicina alla città di Cosenza dista 32 Km… quindi indossare infradito su Corso Mazzini sarebbe un pochino azzardato. Sanzioni pesantissime per i cultori della canotta a largo giro manica. Le sanzioni sono proporzionate al danno ecologico ed ambientale che ogni ascella in questo periodo può provocare associato al “non bel vedere” insomma un look poco igienico e poco funzionale… anche in questo caso, solo al fine di favorire flussi turistici, è consentito l’uso della canotta ai soli residenti provenienti dalla Germania.

Le nuove regolamentazioni di “Decoro urbano e personale” saranno in vigore da lunedì prossimo… per tutti gli altri… Vasco!!!!!… voglioandarealmare.it!!!!!… mica in città !