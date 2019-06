Proprio come un nuovo Forrest Gump… corro per dimenticare!…

Dimenticare quel Pinocchio che inaugurò la nuova A2 del Mediterraneo ex A3 Sa/Rc… quel politico immortale dal curriculum di avvisi di garanzia e prescrizioni che denuncia quel tale magistrato. Dimenticare il Re della Presila e della Sila che un giorno si incatena, un giorno fa lo sciopero della fame ed un giorno canta “bella ciao” con i sindacati che hanno cancellato l’articolo 18!

Corro per dimenticare chi, nel nome di una Città forse, dico forse, fa un “buco” enorme nelle casse comunali… e per premio ce lo troveremo candidato alla Regione Calabria.

Corro per dimenticare chi a Rende prende puntualmente il posto di Assessore… per la serie “ti piace vincere facile”… per lui non c’è lista, schieramento, partito, compromesso storico, collocazione geopolitica che tenga… vince sempre!

Dovrei essere contento, invece corro per dimenticare perché Trenitalia ha inserito una Freccia in più verso Sud…

Corro per dimenticare che nella mia Terra ogni giorno succede qualcosa di incredibile… qualcosa che succede, non capita, ma succede… quello che può sembrare impossibile in Calabria è possibile… corro per dimenticare chi ha un lavoro, sicuro e ben retribuito, malattia, ferie pagate e permessi… e poi timbra il cartellino e va al Festival di Sanremo!

Diciamo che corro per dimenticare… tante cose e tanti personaggi… corro, corro e basta… il forrestgumpdellacalabria.it!!!!! … Cine “popopoooooò” di oggi… corro!…