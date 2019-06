Dio creò la Donna… ma nel Paese di Cerchiara se sono dimenticati!

Nessun rappresentante di sesso femminile nella nuova giunta di Cerchiara eppure citiamo: “Dio il Signore formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un’anima vivente . . . Poi Dio il Signore disse: ‘Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò un aiuto che sia adatto a lui’ . . .

Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull’uomo, che si addormentò; prese una delle costole di lui, e richiuse la carne al posto d’essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all’uomo, formò una donna e la condusse all’uomo” .

La citazione religiosa è più che mai d’obbligo senza entrare nella blasfemia… di citazioni a livello democratico ne potremmo fare tante… ma a Cerchiara qualcuno ha cominciato il suo percorso amministrativo non proprio col piede giusto!… quote rosa… rappresentanza femminile… parità … dignità … scegliete voi il filone più adatto… ma nel 2019 escludere la Donna dagli apparati amministrativosociali mi sa di Medioevo.

Ahi, ahi amministratori… la Donna ha una marcia in più… ammettetelo e riparate al danno… “Eva” esiste e accompagna l’Uomo in tutta la storia… camminando al suo fianco non un passo indietro.

Disco popopooò… percheladonnaesiste.it!!!!!… lo dice anche Umberto Tozzi!