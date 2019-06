Regionali in vista

Finalmente Estate… finalmente caldo… ancora più Estate e sempre più caldo in vista delle prossime elezioni regionali.

Le amministrative di qualche settimana fa hanno dato un verdetto chiaro… sembra ci sia una ventata di cambiamento… sembra.

Eppure oggi, dove la forza di Forza Italia in Calabria sembra essere depotenziata e la leadership del Centrodestra nazionale tranquillamente nelle mani di Matteo Salvini, esce fuori, quasi come un coniglio dal cilindro del mago, l’autocandidatura di Mario Occhiuto sindaco di Cosenza.

Domanda: ma Salvini ne sa qualcosa?!… la Lega in Calabria é informata?

Occhiuto ormai è sulla rampa di lancio da più tempo… ergo!… Stessa magia in casa PD… ma il nuovo segretario nazionale Zingaretti che ne pensa della ricandidatura di Mario Gerardo Oliverio?!… e soprattutto cosa ne pensa della denuncia presentata da Nicola Adamo contro il giudice Gratteri?!

Una calda estate ci aspetta… torrida dal punto di vista politico… i giochi si fanno adesso… e più che giochi, sembrano magie!… nel frattempo per non prenderci troppo sul serio… proponiamo il magico Fortunello… mitico #candidatocomicosatirico calabrese… perché in Calabria ancoraunavoltatuttoepossibile.it!!!!!…