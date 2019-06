Applausi per Marcello Manna che conquista il suo secondo mandato come primo cittadino di Rende contro il “Re Principe” e la “Grande Coalition Improbable” con Talarico.

A Rende si è detto no definitivamente al Passato e alla Storia… il Feudo Principiano cade per volontĂ dei rendesi… la speranza che non se apra uno nuovo… ma altro.

Applausi a Flavio Stasi Sindaco di CoriglianoRossano… contro ogni pronostico… eppure il buon Flavio non è affatto uno sconosciuto… anzi! Con Stasi al comando, potremmo dire che forse qualcosa sullo Ionio Cosentino si muove… del resto nel 2019 piĂą abbandonato di così c’è solo la cancellazione dalle mappe geografiche.

Rende, CoriglianoRossano... realtĂ importanti e grandi, ma diverse… dove l’elettorato ha dato evidenti segni di rottura con il Passato e con nomenclature consolidate da oltre un trentennio… ai vincitori il nostro in bocca al lupo e buon lavoro per realtĂ che meritano tanto.

Oggi sarebbe un peccato continuareasbagliare.it!!!!!…