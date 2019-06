A Rende il Buono, il Brutto e il Cattivo

Amministrative di Rende… un western di Sergio Leone… alla fine, tra ironia, vendette ed ingiustizia, esce fuori l’eroe.

Prendete i candidati a Sindaco e mettete i panni del Buono, del Brutto e del Cattivo… secondo i vostro “gusti” politici. Il ballottaggio nasconde strane alleanze ufficiali e non… “voto incrociato” peggio del miglior cecchino… eppure lo scontro si vivacizza… tanto, ma proprio tanto… a tal punto da ripescare cosa faceva Sandro Principe da bambino… ogni marachella del piccolo Principe è stata pubblicata e divulgata compresa quella volta al mare che fece i castelli di sabbia con il secchiello e le palette di un amichetto.

Stesso discorso per il candidato Marcello Manna… il piccolo Manna sin da bambino giocava e sognava di fare il Vigile Urbano e sin da allora “elevava” contravvenzioni ai suoi amichetti di cortile. Insomma la Politica o lo scontro politico invece di proprorre o guardare avanti, butta in faccia il passato… anche il più lontano… come se il passato sia realisticamente colpevole solo per pochi… invece.

Allora a Rende tutti Buoni, tutti Brutti, tutti Cattivi… per il resto rimane il duello finale… secondo me vince… ilbiondo.it!!!!!… cine popopooò il bello di Sergio Leone.