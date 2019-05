Tigre scampato al veleno nel centro storico. Il pitbull che ha salvato una neonata

Il piccolo Tigre è scampato all’avvelenamento nella zona di Cosenza vecchia di qualche settimana fa. Questa settimana la storia di Sasha, un pitbull che ha salvato una bambina da un incendio prendendola per il pannolino

Tigre

E’ un cagnolino di circa un anno, di taglia medio piccola, educatissimo e buono. E’ stato trovato e salvato, mentre era a fianco alla sua compagna d’avventure, che era morta avvelenata da qualche “umano” senza scrupoli che ha fatto una vera e propria mattanza.

Nei giorni scorsi infatti, nel centro storico di Cosenza, sono stati registrati diversi casi di avvelenamento; una pratica crudele oltre che vietata e punita dalla legge. Lui ce l’ha fatta e Tigre è davvero il cagnolino più dolce del canile, dove ora si trova in sicurezza. Con il suo manto tigrato, va al guinzaglio e va d’accordo con tutti. E poi ama le coccole. Tigre ti aspetta in canile.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

La storia di Sasha, la pitbull che ha salvato una bambina di 7 mesi

Nana Chaichanhda, è una madre single di tre bimbi e vive a Stockton, in California. Decise accogliere in casa Sasha, una femmina di pitbull appena nata, inconsapevole del valore che quella cucciola avrebbe avuto nella sua vita. Perchè Sasha ha salvato la vita a lei e ai suoi bambini da un incendio, divampato nella notte, mentre tutti dormivano. Non solo ha dato l’allarme abbaiando a più non posso, ma appena le hanno aperto la porta, si è catapultata in casa per andare ad afferrare White, l’ultima nata di sette mesi, e per strapparla alle fiamme l’ha trascinata fuori tenendo il pannolino tra le fauci.

Nessuno, tranne Sasha, che di solito dorme in casa ma che quella sera era stata lasciata casualmente fuori, si era accorto dell’incendio. La cucciola, che ora ha otto mesi, ha fiutato immediatamente il pericolo vedendo che le fiamme stavano attaccando l’abitazione della sua padrona.

«Le devo tutto – dice Nana – Se non fosse stato per Sasha sarei rimasta a letto e Dio solo sa come sarebbe finita. Non avevo capito che ci stava avvisando dell’incendio. Grazie a lei siamo riusciti a metterci in salvo e chiamare il 911. Le devo la mia vita e quella dei miei figli: lei è la nostra eroina. Senza di lei, probabilmente, non ce l’avremmo mai fatta».

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÃŒ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381