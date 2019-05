Quando il gatto non c’è…

Quando il gatto non c’√®… i topi ballano!…

Sar√† stata l’aria di festa post elettorale, la voglia di estate… desiderio ed impazienza nell’attesa del Parco del Benessere e della Metro… i topi a Cosenza festeggiano e ballano.

Se nel bel mezzo della settimana, causa anche il meteo, circola poca gente in citt√†, hai la possibilit√† di vedere gruppi organizzati di topi aggirarsi per le vie del centro. In una citt√† tutta “anema e core”… dove la fantasia pi√Ļ sfrenata regna sovrana… ognuno ha la sua tesi a secondo dei propri rapporti di amicizia.

Gli amici vicini all’amministrazione comunale sostengono, con orgoglio, che siano dei “topituristi”, che affollano con gran successo le vie della nostra Cosenza, illustri scienziati parlano di flusso migratorio di nutrie della scandinavia, altri parlano di un film che si sta girando in citt√† dal titolo “il risveglio delle fogne”… pochi parlano di topi… troppo scontato!

In una citt√† dove tutto √© possibile… l’evidenza √® un optional!… immagini popopoooo√≤ per farviunidea.it!!!!!…