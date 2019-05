L’Amicizia è una cosa seria

Ebbene si!… lo √® nella Vita ed anche sui social.

Pensate un p√≤ a tutte le baggianate che scrivo sul mio profilo e la pazienza e l’educazione dei miei Amici, che ogni tanto per non far brutta figura cliccano “mi piace”… cos√¨ per non sfigurare. In questo periodo ricevo richieste geograficamente (o forse dovrei dire geopoliticamente?!) collocate tra Rende, Villapiana, Mendicino, Montalto Uffugo, Diamante, Cerchiara di Calabria, San Basile, Rota Greca, Domanico, Roseto Capo Spulico, ecc. ecc…

Son tanti i comuni della Provincia di Cosenza. Ho la cartella di Facebook piena di richieste di amicizia, assolutamente disinteressate, tutte dettate da “affetto politico”, moralmente ineccepibili, tutte volte alla sana “battaglia” politica… alla giusta e sfrenata corsa al Cambiamento, al Nuovo che avanza, alla Libert√†, alla Pace nel Mondo, alla lotta alla malavita, combattere la Fame nel Mondo, proteggere gli anziani ed i bambini, rilanciare il Lavoro, rilanciare il Paese, rilanciare la raccolta differenziata, rilanciare i parcheggi, rilanciare i tombini e le fogne… rilanciare di tutto di pi√Ļ, da qualsiasi prospettiva politica (Destra, Sinistra, Centro, Europeisti, “Italianisti”, Verdi, Gialli, Rossi, Marroni, Neri, Arancioni, Atei e Cattolici, Protestanti e Buddisti)… ma alla fine di tutte queste belle parole e bei propositi… fra me e me giunge spontanea una domanda: “ma chini siti?!”…

Traduzione: “ma ci conosciamo?!”… e soprattutto “cccchi vuliti?!”

Traduzione: “cercate un voto?!”… l’Amicizia √® una cosa Seria… anzi Serissima!… proprio come la Politica! Se in questi anni hanno rovinato il senso della Politica non vuol dire che la Politica non abbia un senso reale e nobile, un Valore perso sicuramente, ma Valore!… cercate voti attraverso facebook?!… avete sbagliato profilo… invece di “navigare” andate in giro casa per casa ad incontrare la gente… la gente vera, le famiglie, gli anziani ed i giovani, i lavoratori ed i disoccupati… incontrate la gente non i “pacchetti” di voti e vedete che danni avete fatto!

L’Amicizia √® un’altra cosa… io i miei amici me li tengo stretti… e non certo per un Voto. Viva il Voto Libero, Viva la Libert√†… per tutti gli altri sappiate che… viblocco.it!!!!!…