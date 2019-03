Amici, son giorni che chiamo il 118 per badare alle mie due cagnette, ma purtroppo nulla. Nessuna risposta. Eppure è una chiara situazione di emergenza

Son giorni che fisso il rubinetto di casa e tra me e me scatta l’amletico dubbio:”bevo?… o non bevo?!…” son giorni che cerco su Google Maps il Parco del Benessere di Cosenza… nulla… avrò problemi col telefonino?!… ieri volevo prendere la Metro… ma non ho trovato nessuna stazione o fermata intermedia… ho bisogno di andare in analisi questa mia bella CittĂ di Cosenza mi manda in confusione… a proposito di confusione… se crolla il solaio della caserma dei Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco, quali Vigili del Fuoco chiamano?!… Mah… sono in confusione… ho bisogno di Sigmund!… a Voi… a tutti… minimo… 90 minuti di applausi!… aiutooooooooo.it!