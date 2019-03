Supponiamo che alle prossime regionali il rinnovato, rinnovatissimo PD di Zingaretti ricandidi “Publio Mario Gerardo Oliverio”…

Supponiamo che il Centrodestra candidi “Super Mario Bros Occhiuto“… solo semplici supposizioni… quale scenario si aprirĂ per i prossimi cinque anni dei calabresi?!… supponiamo… con tranquillitĂ , serenitĂ … obiettivitĂ , in libertĂ !… scusate… non ci riesco… sarò pessimista, ma non ci riesco, per una volta non riesco a trovare nemmeno il male minore…

Vorrei tanto che il prossimo Presidente della Regione Calabria faccia il massimo per portare la nostra Terra al passo del tempo che viviamo… vorrei, vorrei… e nel frattempo spero che qualcuno mi smentisca positivamente. Nel frattempo come lo sguardo di una giraffa che in mezzo alla giungla non sa cosa fare… seguo con attenzione l’evoluzione politica… con in testa comunque il Piano B… la Fuga!

Disco “popopooooò” con il pianto… che a volte farĂ bene… masempreno.it!!!!!…