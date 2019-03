Amici, lettori, nemici, amatori e odiatori, competenti e incompetenti, liberi o schiavi… con l’arrivo della Primavera, con i suoi colori, i suoi profumi, l’aria piacevole… voglio scrollarmi di dosso la pesantezza di un Inverno “rigido”, per certi versi scontato noioso.

Ho deciso… basta con le solite chiacchiere, il classico bla bla bla a bassa ed alta voce, dipende dalla logistica. Basta inerpicarsi in discorsi filosofici, sociologici e antropologici… basta parlare della Metro, se l’acqua a Cosenza è veramente Acqua o altro… basta parlare di una Regione che non c’è e non c’è mai stata… basta parlare dei treni che prima si fermavano mentre ora invece non partono proprio… basta parlare di cose scontate e oramai consolidate… basta mi son seccato anch’io… la Fiera lĂ , la Metro quĂ , il traffico lì e cose così (notare la rima!).

Basta sono stufo… ho bisogno di roba seria, di materiale di grande interesse, di notizie bomba, di scoop… ho bisogno di notizie che risveglino la CittĂ e i cittadini… che la forza e lo spirito possa risvegliarsi in ogni cosentino e calabrese. La Primavera possa essere il nuovo, il rinnovamento, una partenza, un rilancio, un riscatto, aria nuova in tutti i sensi. Lasciandoci alle spalle tutto quello precedentemente accennato, oramai scontato e poco interessante… ripartiamo da cose serie… ma a Capodanno chi c’è in Piazza?!…

Vi sembrerĂ assurdo ed anche un pò prematuro, forse questa domanda, ma il dilemma sta consumando la mia Anima... di tutto il resto sinceramente non mi interessa… iocomprolamineralenaturale.it!!!!!…

Disco Bla, Bla, Bla…