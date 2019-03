Facciamo acqua… da tutte le parti

Quel che preoccupa che in una città come Cosenza, dicono si tratti di città moderna, europea, solidale,  culturale e sportiva, non si sa mai la verità!

Insomma l’acqua di casa nostra √® veramente “inquinata“?… c’√® qualcuno preposto a dare una risposta… magari ufficiale?!… capisco che la Fiera di San Giuseppe con le sue borse contraffatte ed il cocco fresco hanno la priorit√†, ma il resto… quel “resto” che serve per campare normalmente in una citt√† ne vogliamo parlare?!