Metro barzelletta

Questa Metro, vuoi o non vuoi, fa parlare e discutere tutti

Un piano di viabilitĂ che sulla carta dovrebbe essere serio, credibile e funzionale si sta rivelando giorno dopo giorno una vera e propria barzelletta da Settimana Enigmistica. I Si ed i No si rincorrono con facilitĂ estrema… ieri No, oggi Si… valutazione costi, valutazione percorso… fattibilitĂ … la Tav in confronto sembra una commedia all’italiana. Tutto dipende come si sveglia al mattino un Sindaco e le cose cambiano o sembra che cambino… ma in realtĂ questa Metro chi la vuole e a cosa serve… al momento nessuna risposta. In attesa di conferme smentite quotidiane ufficiali o simil ufficiali c’è una grande e forza popolare che chiaramente ha detto la sua… senza essere ascoltata. Ascoltate la gente… parlate con la gente… prima di sparare la prima cosa che vi passa per la mente. Tutto sembra o è una solita classica barzelletta con tanto di vignetta e di testo… quando una cosa seria… si sgonfia.it!!!!!… Cine “popopooooò” la monorotaia di Homer Simpson… costi e benefici… per pochi, non per tutti!!!!!…