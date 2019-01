Via di fuga… uno striscione, una storia di tanti cosentini.

Ho sempre pensato di esser andato via da Cosenza per vicissitudini professionali e personali… in realtà è stata la mia Terra… la mia Terra mi ha mandato via! Non ho avuto molte opportunitĂ e le poche che ho avuto erano sfruttamento e schiavitĂą sociale. Ho visto tante belle persone, colte, preparate a volte geniali nei vari settori del Lavoro annullate, annientate e superate dai soliti mediocri figli di papĂ e di politici.

Ho lavorato fianco a fianco con dirigenti, politici, addetti stampa e altro che non sapevano la differenza tra la “e” congiunzione e la “è ” verbo. Ho visto capaci laureati con lode in Economia e Commercio occuparsi dell’acquisto dei valori bollati per lo studio dove facevano praticantato ed ho visto “ciucci” presuntuosi diplomati fare i dirigenti negli Istituti di Credito della provincia.

Tanti giovani in attesa di un posto di lavoro giusto e meritato fare mille concorsi e pochi giovani incapaci avere mille incarichi e posti di lavoro. Vedo ragazze laureate nei panni di commessa lavorare un’intera giornata per 800 euro… vedo avvocati che si avranno per una pratica assicurativa… entro negli uffici pubblici e se trovo qualcuno è una fortuna… e se qualcuno riesce a darmi delle risposte con professionalità è un miracolo!

VIA DI FUGA... si… siamo andati via… ma siamo stati costretti… è un vero e proprio reato di INDUZIONE ALL’ EMIGRAZIONE… emigrazione economica, sociale e culturale… però sui social vedo che qualcuno urla il successo di una Cosenza “accogliente“… accogliente per quattro bar e due pizzerie in centro?!… accogliente per solidarietĂ , cultura e civiltĂ ?!…

Cosenza: la mia diletta cittĂ

potrebbe benissimo fare a meno di me,

ma sono io che non posso fare a meno di essa.

Essa che mi scorre nelle vene e che amo

Così Bernardino Telesio… ma qualcuno a Cosenza sa chi è Bernardino Telesio?!… VIA DI FUGA uno striscione, tante vite, tante storie, un solo destino.Â

