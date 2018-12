Buon Fabri Anno

Lasciate che sia la gente a giudicare l’Uomo e l’artista

Non credo di essere nella lista dei preferiti del Sindaco… anzi!… ma da che mondo è mondo un Concerto ha un costo… un Concerto di Capodanno ha il suo diverso costo… se organizzi qualcosa, quel qualcosa ha un costo. Le polemiche sul compenso di un’artista mi sembrano strumentali e pretestuose… del resto non ho sentito nessuno parlare dei soldini messi in tasca da Battiato, Arbore o Jovanotti con precedenti amministrazioni. Se vogliamo discutere di amministrazione pubblica e gestione della città allora mi siedo con voi e parliamo del traffiico, della ZTL, del mancato patrocinio del Gay Pride, dei mercatini di Natale, della Metro, dello Stadio San Vito/Marulla e tante altre cose… oggettivamente discubili e politicamente discubili… il resto è solo vana, vaga, strumentalizzazione. Per quamto riguarda Fabri Fibra… lasciate che sia la gente a giudicare l’Uomo e l’artista… non lasciamoci prendere dal grido di vendetta di qualcuno “Attenzione a Fabti Fibra é pericoloso per i nostri figli “… sarebbe solo un tragico ritorno alla caccia delle streghe… per esser “protagonisti ” di un bel falò bastava poco… nel 2018, quasi 19 mi sembra troppo!… Disco “popopooooò” con Fabri Fibra… un’ Artista non una Strega… un’artista piace o non piace… Stop!… non caricate di altri significati la sterile polemica innescata e passiamo un buon Capodanno e ritroviamoci a parlare dicoseserie.it!!!!!…