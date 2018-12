Sì, care lettrici e lettori noi lo sapevamo già da tempo che a Cosenza sarebbe arrivato Fabri Fibra… il legame con la nostra città e soprattutto con il nostro traffico è sempre più forte, tanto da ispirare lo stesso autore.

Vi proponiamo la nostra sfera di cristallo, il nostro Oracolo… quando il Giornalismo è un passo avanti agli altri…

Titolo. Siamo come tori a Via Roma, pubblicato il 14 settembre 2017!

Un pezzo a quattro mani in compagnia di Fabri Fibra. Siamo nel pieno dell’Età Involutiva, avete capito bene… oggi più che mai con grande interessamento del settore urbanistico del Comune di Cosenza. Parto da un presupposto… ogni amministratore deve amministrare e quindi decidere… tutto può essere opinabile, criticabile costruttivamente e/o accettabile. Ma bisogna saper prendere i consigli e accettare le istanze che vengono dalla gente… per il bene della gente.

Oggi più che mai, nonostante Himmler, condanna dal Tar, nonostante qualcuno reclami i soldi del Giro d’italia, ma non era gratis?, nonostante e nonostante tutte le imprecazioni da Calendario Liturgico che si concentrano nelle fasce orarie dalle 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:30 alle 14:00… gli esperimenti di viabilità , soprattutto di non viabilità , continuano. Siamo davvero come dei Tori… non a Pamplona, ma su Via Roma!…

Onestà per onestà e per quel citato in precedenza su una critica costruttiva e propositiva complimenti e applausi per le ZTL!… Gran cosa e buona cosa… punto a favore del Sindaco e dell’Amministrazione, ma sul resto, doppio senso su Piazza Fera, sensi che cambiano al ritmo delle squadre di Borriello o dei Partiti di Casini… no… basta vi prego!… Fatelo per i cosentini… soprattutto per quei ventiquattromila di elettori vincenti!…

Il disco “popopoooooò” poteva essere solo uno… grazie Fabri per l’idea e per l’aiuto… tutto è partito:”

… Ma tu vuoi correre, c’è l’Apocalisse in centro

Segui le luci della città , pace agli uffici e alle universitÃ

Beviamoci su che qualcosa qui non funziona

Siamo come i tori a Pamplona, Pa-Pamplona

Siamo come i tori a Pamplona, Pa-Pamplona

Siamo come i tori a Pamplona….

basta mettere “Via Roma” al posto di Pamplona…. facile.it!!!!!… Comunque non ero con il Libanese…