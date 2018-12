Auguri a te e famiglia

Natale ha il suo fascino, il suo buono ed il suo bello… emana calore.

Il Natale è anche un ottima cura lo definirei “il paracetamolo delle feste”… per due o tre giorni i problemi vengono messi da parte. Esempi classici: “è colpa del Sindaco…” “chi vrigogna ara Regione”, “… ma Viale Parco?!” Vengono sostituiti da classici natalizi: “Ma il pesce dove lo prendiamo quest’anno?”, “a Capodanno che facciamo?”, “stasera pokerino a casa di chi?” e l’immancabile “ma il 26 é uscito?!”…

Le feste sono un buon paracetamolo… al momento la “febbre” e i “problemi” passano per poi riaffiorare subito dopo… il dopo dei cosentini è il periodo dei Saldi! E allora bando alle ciance e alle polemiche… in alto le forchette… che scorrano fiumi di spaghetti acciughe e muddrica, volino in aria essenze di olio fritto… incastri di filetti di baccalà a mò di Lego… stelle comete di pitte m’pigliate, “gavite” di lupini per digerire e tanto buon umore… del resto Natale è anche questo… con la giusta compagnia.

Da anni mi rimane un dubbio… perché nel Mondo si festeggia a mezzanotte e a Cosenza alle nove di sera?!… evidentemente Gesù è passato prima da Piazza Fera!… Auguri Cosenza, Auguri cosentini… la Pace sia con Noi… di Cuore.

Disco “popopooooò” con gli Auguri di Zabatta e la sua Crew… auguri.it!!!!!…