Sinceramente non credo di rientrare nei giustizialisti e nemmeno tra i garantisti… quello che dovevo dire al Presidente della Regione Calabria l’ho detto in tempi non sospetti…

Oggi urlare contro e chiedere le manette mi sembra un’azione vigliacca e inopportuna nei modi e nei tempi. Quello che mi colpisce dell’indagine “Lande desolate” che Gratteri, con la morte nel cuore, ha certificato che siamo “Africa”. Tutta la Confederazione Africana si è sentita toccata nell’orgoglio: “noi come la Calabria e i calabresi?!… giamnai!”.

Al di là delle giuste reazioni del Continente Nero, io sinceramente da molti anni mi sentivo un pò “africano”… camminavo, andavo in giro, cercavo lavoro, chiedevo cure per me e i miei familiari… chiedevo Giustizia nelle aule dei Tribunali… ho aspettato treni che non sono mai arrivati… ho guidato su strade del Regno Borbonico… ogni volta tornavo a casa e dicevo tra me e me: “ma qui stiamo in Africa”… con tutto il rispetto per l’Africa.

Grazie Gratteri… ha confermato tutti i miei dubbi… ora sono più che certo dei miei sospetti… infattisonoandatovia.it... la Calabria è per pochi!!!!!… disco “popopooooooò” un pò di Tribal Music… così mi sento a casa!