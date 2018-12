La sai l’ultima… su Cosenza?!… la realtà dei fatti è così!

Vivendo lontano da Cosenza, ma sempre legato col cuore e con l’anima… seguo le vicende della mia città con grande attenzione e dietro l’angolo, quasi come in un agguato, mi aspetto sempre di leggere “la sai l’ultima su Cosenza?!”. Quel che tanto tempo fa sembrava strano oggi si trasforma in assolutamente normale. Cosenza da città possibile a città impossibile… da città europea a paese dei balocchi, quanto in realtà basterebbe sentirci semplicemente CITTÀ, senza inutili slogan!

Alice, Pinocchio, Cappucetto rosso potrebbero essere i classici “autemtici cosentini”, nella loro terra, nel loro habitat… dove ogni storia è una favola. Il bello che a Cosenza le favole le puoi vivere, toccare con mano… esserne protagonista.

La storia del San Vito/Marulla oramai è una barzelletta di portata nazionale, i Vigili del Fuoco “intrappolati” nella ZTL un tormentone mediatico pari soltanto al Festival di Sanremo… tutto questo solo nell’ultimo Week End… insomma a Cosenza la vita scorre vivace e ricca di eventi… Non si rischia la noia da normalità e vita piatta. Del resto non ho paura dei “colpevoli ” o di chi sbaglia, possono sempre migliorare e correggere i propri errori… ho paura di chi difende l’indifendibile nel nome e per conto di una sudditanza e una schiavitù propria da Dna!

Con il famosissimo “Non sono stato io”, mi ricorda qualcosa e qualcuno, di Bart Simpson, vi lascio il mio “popopooooooò”… sempre in attesa dellultimasucosenza.it!!!!!…