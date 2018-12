Fiumi di parole… fraintese

Il pezzo della scorsa settimana riguardo l’organizzazione del prossimo capodanno in piazza a Cosenza ha suscitato le reazioni dell’entourage dei Jalisse… lungi da me offendere dei seri e ottimi professionisti… diciamo che il gioco dell’ironia era rivolto ai “fiumi di parole” di noi cosentini.

Semplicità , garbo ed eleganza dei Jalisse non erano assolutamente messe in dubbio ed in cattiva luce… del resto il tormentone “concerto” tiene ancora banco in città . Visto che nei miei articoli a volte cito i Pink Floyd, i Coldplay… i Simple Minds, spero che i loro rispettivi manager non se la prendano… del resto la rubrica prevede un approfondimento giornalistico collegato direttamente alla musica o al cinema… il famoso angolo “popopoooooò”!…

Pronto a passare il calumet della pace… se poi un giorno arriveranno i Jalisse a Cosenza Io sarò il primo sotto il palco ad applaudire.

Detto questo per chiarezza, correttezza e per rispetto… la domanda anche oggi… con maggiore preoccupazione… ma chi C’È in piazza quest’anno?!…

Disco “popopoooooò” con il meraviglioso trionfo dei Jalisse a Sanremo… fiumidiparolevincenti.it!!!!!…