Proibizionismo Cosentino

Dopo il No ai Cuddruriaddri, ancora stentiamo a riprenderci dalla notizia … la cosa si fa seria!

Sembra che da qui a poco ci sarĂ un vero e proprio divieto per buona parte dei dolci natalizi della tradizione cosentina… nella lista nera tutti “i piatti tipici” che anche solo per un attimo sfiorano l’olio dorato bollente.

Il dramma potrebbe abbattersi su Cosenza e i cosentini… dopo l’addio al Re cuddruriaddru i cosentini potrebbe salutare anche turdiddri e scaliddri (per amor di Dio non chiamateli turdilli e scalille!). Se la notizia fosse confermata, da fonti vicine alle vecchie e sagge mamme cosentina, da qui a qualche giorno dovrebbero piovere in cittĂ tir e cisterne di Olio di contrabbando per i futuri illegali dolci natalizi.

Si friggerĂ alla luce del sole, al mattino… tra le 7.30 e le 9.00… il traffico e lo smog del centro cittĂ copriranno lo scoppiettio del fritto e la scia profumata di bontĂ . Tutto organizzato, tutto pianificato… se qualcuno vuole imporci il natale a stelle e a strisce con cheesecake,pudding, Pancakes., Donuts, Brownies., Pumpkin pie, Cookies. Whoopies., Cakepops. i cosentini veri risponderanno con fiumi di Olio!

Cine “popopooooo” con il contrabbando di Homer…. giustoesaggio.it!!!!!… NO AL PROIBIZIONISMO!