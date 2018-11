Salviamo la nostra Storia… salviamo i Cuddruriaddri

Ditemi per favore che non è vero?!… Ditemi che sono solo i soliti pettegolezzi di Provincia…

Perché nei mercatini di Natale di Cosenza non si possono vendere i Cuddruriaddri e le Vecchiarelle di Acri e nella vicina Rende queste prelibatezze invece sono a disposizione della gente?… ma lo sapete che i Cuddruriaddri sono un Patrimonio riconosciuto da tutta l’Umanità ?!… stento a crederci che un prodotto della nostra Terra, della nostra Storia e della nostra Tradizione sia bandito dai mercatini di Natale…

Ditemi che non è vero… e sopratutto facciamo qualcosa per salvare i Cuddruriaddri! Sarebbe vietare la pizza fritta a Napoli, la cotoletta a Milano, ‘U Morzeddhu a Catanzaro!… qualcosa non torna!

Ognuno di noi almeno una volta nella vita di cosentini ha fatto una bella passeggiata al centro della città con un bel cuddruriaddru oleoso in mano… lasciando per strada quella tipica scia di “fritto” unica ed inconfondibile. Lotta dura per salvare il Cuddruriaddru e se lo chiamate Ciambella o Culluriallu meritate almeno gli arresti domiciliari!…

Disco “popopooooooo” con il Grande Tonino Lombardi… Re della Strina… salviamolanostrastoria.it!!!!!…