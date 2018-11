La Freccia di Castrovillari

Direttamente da un’ultima indagine l’Italia risulta essere al 24° posto con una media oraria settimanale di lettura pari a 5 ore e 36 minuti, dietro il nostro Paese illustri nazioni come la Gran Bretagna ed il Giappone, podio, nell’ordine dal terzo posto, per: Cina, Thailandia, India.

Se l’Italia “non legge” o “non legge abbastanza”, al Sud la media si abbassa notevolmente. In mezzo a tanto deserto, abbiamo trovato, non lontano da Cosenza un’Oasi di “Lettura”… si avete capito bene… un posto dove le favole si toccano con le mani, i racconti “scorrono” davanti agli occhi… un posto dove le parole camminano insieme ai colori ed ai suoni… dove le immagini invadono le fantasie piĂą belle, dove i profumi della carta si mischiano con quelli dell’inchiostro. Questa pazza idea covava da anni come un bubbone nella testa di una “folle”… una folle che sotto l’ombrellone porta un libro, sul divano ha un libro ed al posto del comodino in camera da letto… una libreria! Alessandra Stabile è il giullare di Corte, il menestrello, il burattinaio, il cantastorie, il clown, la mamma, la sorella maggiore, il Capitano di “O mio Capitano…” quell’attimo fuggente che un libro regala… il deus ex machina de “La Freccia Azzurra”.

Dalla capitale del Pollino di Frecce su binari nemmeno l’ombra, ma di Frecce di Cultura una… La Freccia Azzurra è una libreria nata a Castrovillari, prende nome dall’omonimo libro di Gianni Rodari ed è frutto dell’intuizione di mamma Alessandra e di suo figlio Antonio, vero divoratore di libri. Un passato di volontaria del programma Nati per Leggere ha spinto Alessandra Stabile a cercare uno spazio dove liberamente e in tutte le possibili formule e modalitĂ si potesse operare nell’ambito della promozione della lettura.

La “Feccia” di Castrovillari è una libreria per bambini da sei mesi in sĂą, ragazzi e giovani adulti, nata con la vocazione della promozione della lettura di qualità … ma non solo! Vengono proposti incontri regolari di lettura per bambini di tutte le etĂ , cui seguono abitualmente laboratori artistico/manuali con l’utilizzo di diversi materiali. Molto spesso i laboratori attorno al libro sono di rilettura della storia e di conversazioni di gruppo, per “coltivare” il piacere della lettura e lettori critici e competenti. Frequenti sono le notti bianche di lettura a tema e gli incontri con gli autori.

In libreria, oltre scelta selezionata di albi illustrati e cartonati, anche un nutrito scaffale di libri con font ad alta leggibilitĂ adatti a chi si avvicina alla lettura individuale ma anche a chi ha qualche difficoltĂ nella lettura. Sezioni dedicate agli adulti con libri anche per genitori, educatori e insegnanti. In libreria si può anche giocare con una selezione di giochi educativi in legno, giochi di societĂ e puzzle, oltre a un’ampia scelta di libri-gioco molto divertenti ed interattivi. Insomma Alessandra Stabile e la sua “Freccia” sono l’angolo di pace culturale e dell’anima che forse manca alle nuove generazioni soprattutto in una Terra come la nostra che perde pezzi e valori della propria identitĂ … fate un giro!

A Castrovillari si legge e si cresce… orgoglio per tutta la Calabria.

