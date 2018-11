Leggendo quĂ e lĂ … mi capita la notizia dell’allontamento di Carlo Tansi dalla Protezione Civile della Regione Calabria.

La prima cosa che mi è venuta in mente Ă© stata: “con tanti catafalchi (in veritĂ la mia mente ha esclamato catafarchi) in giro da secoli nei corridoi della Regione Calabria viene allontanato un Dirigente capace?!”… credo sia giusto spiegare il significato di catafalco: “Il catafalco è un’impalcatura in legno o altri materiali, ricoperta di parati (generalmente drappi neri), sulla quale si pone la bara o un suo simulacro durante le cerimonie funebri e le funzioni religiose” direttamente da Wikipedia.

Il rapporto tra Tansi e Oliverio è sempre stato burrascoso tipo un remake dell’amore tra Mix Taylor e Richard Burton, ma questo non intacca la serietĂ e la.professionalitĂ di Carlo Tansi… anzi! Nei Palazzi della Regione Calabria si aggirano Dirigenti e Funzionari (falchi e catafalchi) degni incroci tra esseri viventi e zombie stile Micheal Jackson… gente che ha gestito e gestisce potere da anni, “calata” nei panni dirigenziali dagli scempi del clientelismo politico piĂą becero. Eppure oggi ne facciamo fuori uno “buono “… quasi mi vien da ridere… per l’ennesima grassa, grossa e triste risata che mi faccio con le notizie calabresi.

Mi raccomando… poi continuiamo a dire che le cose in Calabria non funzionano… ma soprattutto diamo una risposta… intelligente e libera!

Disco “popopoooooò” di oggi con la Funzione dei Subsonica perchĂ©… miavvalgodellafacoltadinoncomprendere.it!!!!!…