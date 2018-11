Capodanno in piazza con…

La corsa al trono del Regno della Calabria tra i vari Big, Occhiuto, Oliverio, Abramo, Siclari ecc… non mi appassiona, del resto la passione sulla Regione Calabria è finita da tanto tempo.

Mi appassiona invece il tema di chi sarà sul palco per i cosentini per salutare il vecchio ed il nuovo anno. Passione più semplice, magari “terra terra” come direbbe qualcuno, ma sicuramente più interessante anche se poco giornalistica. Inevitabilmente la candidatura potrà più o meno influenzare la scelta dell’artista per Capodanno… se il candidato di del centrodestra dovesse essere Mario Occhiuto dovremmo prepararci a qualcosa di megagalattico, con effetti speciali e nomi di grido, in modo che quel giorno possa essere ricordato da tutti… soprattutto il giorno delle elezioni.

Anche se a Cosenza non vogliamo “prestare” lo Stadio Marulla ai cugini di oltre Campagnano, anche se l’acqua nelle case è un optional, corrono voci incontrollate e quasi isteriche su nomi che riscaldano la Piazza con gran libidine musicale. Nei migliori Bar di Cosenza ho sentito parlare che verranno i Coldplay… chi dice Fedez, chi i Maneskyn… qualche nostalgico ha addirittura avanzato una reunion, dopo quella dei Pooh, dei Pink Floyd… insomma Cosenza crocevia per il Regno della Calabria e per lo Spettacolo con la S maiuscola!… chi vivrà , vedrà … anzi voterà …

Ed il prossimo Re di Calabria sarà frutto di un concerto… disco “popopoooooooò” con la voce di Damiano dei Maneskyn mentre il Popolo griderà …. vivailre.it!!!!!…