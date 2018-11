Il Rovazzi della Politica?… facile… Gianluca Callipo!… da espressione del nuovo che avanza del PD, in manica di camicia “renzistyle”, per quella Sinistra progressista ed europeista a Mario Occhiuto!

Il “viaggio” di trasferimento idee e pensiero sembra apparentemente lungo, distante e faticoso, ma il buon Gianluca getta la maschera contro tutto e tutti e si accaparra un posto nel prossimo Olimpo regionale… in attesa che il vento cambi. Il “Rovazzi” di Pizzo Calabro ha ufficializzato il suo appoggio a Mario Occhiuto per la corsa di governatore… quindi significa, più che mai, che possiamo aspettarci di tutto e di più. Oramai, tra il serio ed il faceto, mi rimangono fedeli alla maglia solo Totti e Del Piero… il resto è solo Potere e voglia di Potere. Caro PD calabrese, vuoi o non vuoi, necessita un esame di coscienza… cari calabresi a voi le “somme”… per tutto il resto c’è mastercard!…

Disco “popopoooooooò” con Fabio Rovazzi… perché siamo passati dal nostalgico “me ne frego” a “faccio quello che voglio”… votategentevotate.it!!!!!…