Ladies and Gentlemen, Signore e Signori, Madame et Monsieur, Sehr geehrte Damen und Herren… è arrivato il Ponte… anche per il cosentino classico.

Il cosentino classico durante un bel Ponte si organizza qualche lavoretto “fai da te” a casa, organizza una gita “cultogastronomica“, spesso in Sila… a volte prende il largo verso mete commerciali… centri commerciali con tanto di spesa familiare con annessi e connessi… rispolvera la tavola di legno per fare la “a pasta i casa”. Il Ponte del Cosentino è il momento magico dove tutto passa… tutto scorre… niente traffico su Via Roma o su Via Popilia… nessun problema d’acqua… e poi alla sera vasca sul Corso.

Il Ponte del Cosentino è variegato… fatto anche di copertuzza a scacchi scozzese e affossamento sul divano in compagnia del fedele compagno telecomando!… e alla domenica come ogni buon Cosentino… Non può mancare la classica, quanto famosa guantiera di paste!… nel lasso di tempo del Ponte non c’è Sindaco che tenga… anche Mimmo Lucano e gli immigrati nel dimenticatoio… è festa e basta… l’unica divagazione al tema sarĂ la domanda ricorrente: “ma a capodanno chi c’e in Piazza?!…

Disco “popopooooooò” perchĂ© essere cosentini è uno stile di vita… Buon lungo Week End… quindi weekend.it!!!!!…