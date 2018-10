Tra dinosauri, festa del Cioccolato, Ocktober fest non è il caso di sentire polemiche e lamenti su traffico, metro si, metro no, hotel Jolly e ZTL

Tutto bene… ma proprio tutto bene… basta piangersi addosso, basta lamentarsi… basta dare addosso a quello o quell’altro. In questi ultimi giorni tra dinosauri, festa del Cioccolato, sagra della castagna… ocktober fest e da qui a poco le feste cosentine, il passo è breve, non mi sembra il caso sentire polemiche e lamenti su traffico, metro si, metro no… hotel Jolly, ZTL… e così via… va tutto bene a Cosenza e dintorni… tutto bene! Da qui a qualche giorno il tormentone sarĂ … chi ci sarĂ sul palco a capodanno?!… Cosenzaland si conferma cittĂ del divertimento… centro di attrazione perenne… un Luna Park attivo tutto l’anno… una Las Vegas dei poveri… del resto basta poco per distrarsi… un pezzo di cioccolato… una birra… musica a palla e tanta confusione… forse piĂą che feste direi feste di paese… con tutto il rispetto per le feste di paese. Cosenzaland… magari non hai l’acqua dentro casa… magari fai due ore di fila per un tratto di strada che prima percorrevi in dieci minuti… ma nel Week end è sempre festa… comunque vada. Disco “popopooooooò”… perchĂ© a Cosenza va tutto bene… sulserio.it!!!!!…