In Calabria piove sul bagnato… sempre!… anche nel bus!… questo quanto accaduto su un bus delle Ferrovie della Calabria sulla linea di Soveria Mannelli…

Sembra uno scherzo o una fake news, ma in Calabria è assolutamente normale!.. Magari nei periodi piĂą caldi avere delle prese d’aria, buchi, sul tetto del bus potrebbe essere un vantaggio, ma con l’arrivo delle prime piogge potrebbe configurarsi un disagio… sottolineo potrebbe, perchĂ© per l’ente di gestione dei mezzo di trasporto evidentemente disagio non è.

Quando sento parlare i nostri politici e amministratori di sviluppo, crescita, diritti, qualitĂ della vita mi vien da ridere… se poi associo anche queste piccole, ma drammaticamente grandi notizie, che danno piĂą che mai il polso della societĂ calabrese nel 2018, mi vien da piangere.

Calabria in Italia ed in Europa… mi vien il serio dubbio se la Calabria è davvero in Italia ed in Europa… ma siamo sicuri?!… ma a Bruxelles sanno che in Calabria ci sono bus “bucati ” dive serve l’ombrello per ripararsi dalla pioggia?!… a Bruxelles di sicuro sanno che in Italia ed in Calabria sono arrivati i fondi ed i soldi per rilanciare l’economia e migliorare i servizi… questo lo sanno… evidentemente non sanno che fine fanno in realtĂ questi fondi!…

Ed all’urlo piove ancora governo ladro… la pioggia di Antonelli Venditti… perchĂ© in Calabria piovesulbagnatosempre.it!!!!!…