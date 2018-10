Nicotera per chi non lo sapesse è un bellissimo paesino della provincia di Vibo… natura e mare fantastici… origini e cultura dell’antica Grecia…

Un pezzo di Storia e di Bellezza suggestiva… aggiungerei quindi che Nicotera si trova in Italia… ma evidentemente qualcuno l’ha dimenticato!… in primis lo Stato, completamente assente da anni, di conseguenza il seme del senso civico va a farsi benedire. Così nell’ultimo turno di elezioni amministrative straordinarie, Rizziconi, Tropea e la stessa Nicotera, amministrazioni sciolte per Mafia… mentre nei primi due comuni è stato eletto a Nicotera non si è raggiunto il quorum. I votanti aventi diritto nella bella località del vibonese erano 6809… ma a recarsi alle urne sono stati solo in 2050… pari al 30,75% degli aventi diritto.

Marasco, unico candidato alla carica di sindaco. Esattamente 2.050 (pari al 30,75%) su un totale di 6.809 aventi diritto con affluenza alle urne pari al 23,7%. Per la serie “del sindaco non me ne frega niente”… o forse la paura del voto in una città condizionata dall’azione malavitosa. Il dato più preoccupante che stamattina non ne parla nessuno… nessuno ha colto la gravità dell’evento o la cosa non interessa nessuno?!… Dov’è lo Stato?… dov’è la Stampa libera… chi parla dei nicoteresi e di Nicotera?… allora oggi più che mai un sensato, quanto giusto #iostoconnicotera… vediamo se si sveglia qualcuno.

Nel frattempo riso amaro... molto amaro con il famoso Antonio La Trippa… in cerca di voti… condominiali… #iostoconnicotera!!!!!… #iostoconlademocrazia!!!!!…