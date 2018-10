Alla commemorazione dei caduti e invalidi per Lavoro a Cosenza pochi intimi con quasi totale assenza di autorità pubbliche

Disperatamente a volte cerchiamo di recuperare ciò che perdiamo, spesso è troppo tardi. Il Valore del Lavoro non interessa più nessuno… soprattutto chi è Caduto… chi ha dato la sua Vita… in un Paese dove ogni regola sulla sicurezza è puntulamente trasgredita nella superficialità e nella negligenza. Bene la Sagra del Fungo, bene la Festa del Cioccolato… ma il ricordo dei caduti sul Lavoro?! Siamo la Società che dimentica presto e facilmente, la Società che va avanti senza guardarsi nel suo passato e nel suo ricordo… tutto si consuma velocemente e sommariamente… tanto da vivere un Presente misero. Gli esempi arrivano dall'alto, da chi riveste cariche pubbliche, in una Repubblica fondata sul Lavoro… ma oramai sembra non interessi più a nessuno… peccato che ci meravigliamo che i giovani facciano la fila per una gift card in un Centro Commerciale o passino nottate al freddo aspettando l'ultimo luccicante smartphone… desolazionemirale.it!