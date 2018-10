Il fango sia con noi

“Dio disse a Noè: Farò venire una grande alluvione per distruggere tutti gli esseri viventi…”. Praticamente il destino della Calabria, ma dare la colpa a Dio mi sembra esagerato…

I colpevoli son vicino a noi e sono comuni mortali, qualcuno direbbe in pelle e ossa, io direi in giacca e cravatta seduti ai posti di comando di una Regione allo sbando. Da Rhodio, Veraldi, Nisticò, Caligiuri, Meduri, Chiaravalloti a Oliverio, passando da Loiero e Scopelliti tutti Preidentissimi della Regione Calabria l’arcano e biblico problema del dissesto idrogeologico si è conformato sempre nell’ambito del fenomeno atmosferico straordinario… calamitĂ naturale. Morti, frane, senza tetto, ponti crollati ricostruiti e ricrollati… una scia di distruzione senza fine.

Cronaca… spicciola: Alluvione di Crotone, 6 morti, settembre del 2000 Soverato 13 ragazzi morti per un Camping costruito a ridosso del torrente Beltrame, marzo 2005 frana di Cavallerizzo… un’intera frazione di Cerzeto scivola a valle, luglio 2006 pioggia intensa su Vibo Valentia, tre morti, gennaio 2009 frana sull’A3 Salerno/Reggio Calabria tra Rogliano e Altilia/Grimaldi, crolla un muro per un canale di scolo abusivo, tre morti. Febbraio 2010, frana di Maierato… scene apocalittiche! Giugno 2018 ingenti danni a Nicotera e Joppolo, settembre 2018 crollo strada nella frazione di Podargoni di Reggio Calabria con conseguente isolamento. Ottobre 2018 crollo del Ponte delle Grazie di Curinga mentre una giovane mamma muore con i suoi due figli nel lametino.

Purtroppo non riesco piĂą a trovare le parole per descrivere la situazione in Calabria. Soprattutto il silenzio assordante rispetto alla drammaticitĂ della Morte… non si può, non si deve morire in queste condizioni. Le negligenze accumulate in tutti questi anni da politici e dirigenti mediocri stanno uccidendo la Calabria e i calabresi… ma i calabresi passato il momento di commozione e tristezza dimenticano facilmente. Quindi perchĂ© dare la colpa a Dio… quando i veri colpevoli siamo noi stessi?!… In un Paese Civile si porrebbe rimedio… come detto da mio carissimo amico: nessuno a sfilare e protestare sotto le finestre della Regione Calabria?!…

Evidentemente di civile abbiamo ben poco… amen.it!!!!!… per non dimenticare!