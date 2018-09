Sorpreso, strabiliato, pieno di “wuhauuuuu”, un pò come il grande Rolando di Mai dire Gol… la settimana appena chiusa mi ha fatto esclamare un bel: “non ci posso credere”… roba da Calabria e da calabresi.

E’stata una settimana dura, difficile…. quelle che non pensi di poter superare. Difficile perché non riesci a credere come i Sindaci in appoggio alla “ri”candidatura di “Publio” Mario Gerardo Oliverio alla Regione Calabria, da sessantanove siano “schizzati” a ben duecento… ma proprio “schizzati”…!!!!!… Se il nostro articolo della settimana scorsa abbia contribuito all’impennata di consensi, sappiate che non ne parlerò più! L’altra notizia che mi stava lasciando, non di stucco, ma praticamente stecchito quella del noto “attacco al Marulla San Vito” dell’invincibile esercito delle “nottue“… sembrerebbe quasi la trama di un film di George Lucas o Luc Besson…

“L’esercito delle nottue”

Nottue di evidente estrazione veronese, che nella notte tra venerdì e sabato hanno sabotato il lavoro degli addetti ai lavori per consegnare la vittoria a tavolino all’Hellas… più che fantasia siamo nella fantascienza. Dalla fantascienza al genere “comico cinepanettone”… quel bel medico, poco Greys Anatomy e poco Patrick Dempsey, di origine campana dell’Ospedale di Praia trovato in bagno a pulire seppie, tra un morso e l’altro di vere cruditè, mentre era in servizio… ne vogliamo parlare?!… sembra che lo stesso non sia alla sua prima “uscita” poco deontologia… eppure stà lì!

E’ stata una settimana dura… durissima… sembrava ci fosse stata una vera e propria invasione di fake news… invece era tutto vero!!!!!… La memoria mi ha portato là… dove lo sgomento regna supremo… Rolando… il numero 1 dello stupore, dell’ emozione di un attimo… il sensazionale del vero e del falso… senza confini…

Tv “popopoooooooò” con il nostro Rolando… noncipossocredere.it!!!!!…