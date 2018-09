Tutti gli uomini del Presidente… o quasi!

Poco meno dei Mille di garibaldina memoria, poco piĂą delle pugnalate di Cesare, sessantanove sindaci Sindaci calabresi hanno chiesto a bassa voce la ricandidatura di “Publio” Mario Gerardo Oliverio… senza che gli stessi abbiano informato la propria cittadinanza!

Del resto la cosa poco interessa… visto che circa trecentocinquanta sindaci non hanno aderito all’appello/candidatura. Se mai avessi notato qualcosa di politicamente importante e se mai fossi stato Sindaco anch’io avrei appoggiato tale iniziativa, ma piĂą che difficile mi viene impossibile.

Del nostro Presidente mi rimane, indelebile, il ricordo delle “urlate” catene in segno di protesta contro il Governo Centrale presieduto da quel buontempone di Mattew Renzy… proprio Segretario nazionale di quel PD casa dello stesso “Publio” Mario Gerardo Oliverio… per il resto solo una lampadina spenta. Dietro la richiesta dei “sessantanovini” c’è una regia… apparentemente abile, sicuramente diabolica, ma mediaticamente fallimentare. Si vuol mostrare la Giunta Regionale della Calabria degli ultimi quattro anni, come una delle sette meraviglie del mondo… mentre la stessa non è segnalata nemmeno da Google Maps!

Buon senso avrebbe consigliato una silenziosa, quanto elegante uscita di scena, anche indolore… per tutti, ma di buonsenso nemmeno a comprarlo!… in nostro aiuto la Smorfia napoletana dove il “69”è definito “Sott’ e ‘Ncoppa”, praticamente e letteralmente “Sottosopra”… ma il sottosopra del Presidente e dei suoi uomini è da leggere solo come il nulla, il vuoto… la confusione… la Calabria ha bisogno di una strada… una strada che nessuno, nell’ambito dell’alternanza di Potere e non Politica, ha dato!

Disco “popopooooooò” con il Presidente dei Duran Duran… il resto solochiacchierecomunali.it!!!!!…