Tipi Vintage

Salve sono oramai giunto negli “anta”… capello brizzolato, cacio e pepe, il cuore che batte per un pezzo di musica degli anni ’80 o per un paio di Ray Ban a goccia.

Quel cuore che forse è rimasto sotto le Colombe di Baccelli a Piazza Kennedy, appoggiato al muro della Farmacia Chetry. In effetti quello ero io… in realtĂ quelli eravamo noi! Piazza Kennedy grande fenomeno di aggregazione e partecipazione… “culla” per i figli degli anni ’80 e ’90… per la serie che ne sanno davvero i duemila!… difatti questo pezzo voglio scriverlo con una Olivetti Lettera 22… per assaporare ad occhi chiusi quel tempo. Forse si è capito che sono un tipo vintage… e da tipo vintage non riesco a capire come mai a Cosenza ci sono cose che vanno bene e cose che non vanno bene… a qualcuno.

La chiusura del “Vintage Zone” su denuncia di qualche residente, vero o falso?!, per schiamazzi notturni e rumori molesti, mi lascia perplesso, anzi di piĂą. Frequento poco il locale in questione, ma quelle poche volte mi è arrivato sempre un messaggio di partecipazione, aggregazione, di LibertĂ , nel massimo della civiltĂ e del rispetto… a volte ritornavo indietro nel tempo. La notizia della chiusura mi arriva come un pugno nello stomaco per una serie semplicissima di motivi… su Cosenza ed in particolar modo tra Piazza Bilotti e Corso Mazzini vedo e sento piccole attivitĂ trasformarsi, soprattutto nel fine settimana, nei panni di Studio 54 di New York e Pasha di Rimini… denunce zero, ordinanze e chiusure… nemmeno l’ombra.

Cosenza al solito moralista, finta perbenista e bacchettona forte e prepotente con gli onesti e prostrata con i Potenti o pseudo tali… figli e figliastri con un gruppetto di “stupidi e arroganti servi” al seguito dell’Onnipotente di turno, Cosenza che nega il Patrocinio al Gay Pride, l’evidenza della figuraccia per i fatti di Cosenza – Hellas Verona... insomma di Cosenza cosa ne volete fare, oltre che “cosa vostra”?!…

La domanda sorge spontanea perchĂ© osservo la mia cittĂ da lontano e non capisco come funziona… eppure il buon vecchio Giacomo Mancini parlava spesso di CittĂ Europea… la sua Idea, il suo Sogno, il suo Progetto… come sono lontani quegli anni, come sono lontani quei sogni… com’è lontana la LibertĂ da Cosenza.

Amo la LibertĂ ed il suo unico grande significato, credo che il Vintage Zone e tutti quelli che nelle stesse condizioni del Vintage Zone debbano avere la LibertĂ di lavorare nel rispetto delle regole… credo, anzi sono sicuro che sulle scrivanie della Procura della Repubblica di Cosenza ci siano plichi piĂą importanti e degni di considerazione giudiziaria, “almeno” di considerazione.

Disco “popopoooooò” molto, ma molto Vintage… anche perchĂ© ero duraniano… quelli erano bei tempi… iostoconilvintagezone.it!!!!!…