Dopo la voglia di Estate, sole, mare e divertimento, a Cosenza si avverte una gran voglia di Toninelli.

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti della Repubblica italiana, in quota 5Stelle, sembra essere oggetto del desiderio di tanti… per dare uno sguardo alle “cose cosentine“. Certo in fatto di Infrastrutture e Trasporti la nostra Regione è ricca di spunti da approfondire… un pò come vederci chiaro! Tutte quelle cose dette sottovoce, quasi col timore di essere ascoltati e “denunciati” in un’ambiente quasi “polpottiano”, oggi sembrano in attesa di Liberazione, come se per strade si respirasse aria nuova.

Metro Si, Metro No, Metro Ni... appalti e appaltini, Hotel Jolly… insomma come direbbe un addetto alla griglia: “tanta carne per il barbecue”! Il dato piĂą importante che emerge che investiamo e aspettiamo con ansia l’arrivo di un Ministro della Repubblica, segno che sul territorio chi rappresenta lo Stato o è “bruciato” o non è piĂą credibile! Chi vivrĂ vedrĂ … chi nel frattempo ha ancora fede… aspetta anche il Ministro Bonafede, superfluo citare il dicastero, scusate il gioco di parole… o il gioco in generale.

Disco “popopooooooò” un inno alla libertĂ … no al facile giustizialismo, siallagiustizia.it!!!!!…