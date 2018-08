L’Estate è il mese delle promesse, dei tramonti mano nella mano, delle birre e degli aperitivi, delle serate che diventano mattinate

Già , proprio un’estate fa. Il calendario dice ancora per qualche giorno agosto, ma colori, profumi e soprattutto le “ondate climatiche” sembrano annunciarci il Sig. Settembre. Un’estate fa storie di sguardi e sorrisi rubati in un locale della costa, sulla spiaggia… in fila alla cassa di un market, al tavolino di un bar sul corso della città . Estate ha camminato spesso a braccetto sempre con Amore… quell’Amore che ti porti nel tempo e nella tua vita o quell’Amore, forte, passionale, da colpo di fulmine a tratti sconvolgente… che alle soglie del Natale si sgonfia come una meringa cotta male. L’Estate è il mese delle promesse, dei tramonti mano nella mano, delle birre e degli aperitivi, le serate che diventano mattinate. L’Estate è il momento dei progetti, delle idee… Un’Estate finisce sul serio quando tutti ci porremo il più classico degli obiettivi: “… a settembre…” a settembre farò… da settembre vita nuova… a settembre cambio… da settembre sarà diverso… settembre, settembre, settembre… una parola, un mese del nostro calendario che può rappresentare una ripartenza o un incubo. Ci stiamo lasciando un’Estate dove dove uno sguardo ed un sorriso, sempre rubati, valgono più di ogni altra cosa… perché in uno sguardo ed in un sorriso trovi tutto quello che ti serve e che ti fa stare bene… magari sarà una sensazione… magari sarà la sensazione giusta… uno sguardo ed un sorriso raramente sbagliano… in ogni caso date fiducia ad uno sguardo e ad un sorriso… diamo una possibilità e un pò di credito alle cose belle della vita… una chance… una sola ed anche piccola chance. Un’Estate poco Estate… ma sempre Estate, magari a settembre si riparte da quello sguardo e da quel sorriso… magari. Disco “popopooooooç”… solo Lui… il Califfo…maestrodamore.it!!!!!…